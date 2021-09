Angeführt von Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko erarbeitete sich die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz am Dienstag (07.09.2021) in Riga nach frühem Rückstand einen 3:1 (2:1)-Sieg gegen Lettland. Damit kommt der Titelverteidiger nach zwei Spielen mit zwei Siegen auf die Maximal-Ausbeute von sechs Punkten. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket für EM-Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien. Weitere Gegner sind Polen, Ungarn und Israel.

Gegen die robusten Letten tat sich der deutsche Fußball-Nachwuchs fünf Tage nach dem lockeren 6:0 gegen San Marino zunächst schwer und geriet durch einen Kopfball von Ilja Korotkovs (8. Minute) in Rückstand. Dann kämpfte sich die Kuntz-Auswahl aber zurück und drehte das Spiel durch Treffer von Moukoko (25.), Angelo Stiller (41.) und Malick Thiaw (48.).