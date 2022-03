Deutsche U21 genießt besondere Israel-Reise für EM-Qualifikation

Die kurze Verschnaufpause nahmen Trainer Antonio Di Salvo und seine U21 dankbar an. Nach einer Woche voller Rückschläge nutzten die deutschen Nachwuchs-Fußballer ihre geschichtsträchtige Reise nach Israel, um am Sonntag (27.03.2022) bei etwas Freizeit am Strand und einem Gespräch mit dem Holocaust-Zeitzeugen Zvi Cohen vor dem ersten Showdown in der EM-Qualifikation ein Alternativprogramm zum sportlichen Geschehen zu bestreiten.

"Das tut gut, die letzten Tage waren schwierig", sagte Di Salvo nach dem 4:0 gegen Lettland, das sein personell gebeuteltes Team vor dem Spiel in Israel am Dienstag (17 Uhr) in eine gute Ausgangsposition brachte.

Di Salvo will "Land erleben, Geschichte aufsaugen"

Auf seine zweite offizielle Auswärtsreise als U21-Chefcoach freuten sich Di Salvo und seine Jungs ganz besonders. "Das Land zu erleben, die Geschichte aufzusaugen, ist schon sehr interessant" , sagte Di Salvo.