Transfer-Blog - Wolfsburg holt dänischen Nationalspieler Stand: 17.01.2025 13:33 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat sich mit Andreas Skov Olsen verstärkt. Und der Wechserl von Omar Marmoush zu Manchester City steht offenbar kurz bevor. Alle Entwicklungen im Transfer-Blog.

17. Januar

Wolfsburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Skov Olsen

Der VfL Wolfsburg hat sich die Dienste des dänischen Nationalspielers Andreas Skov Olsen gesichert. Wie der Klub mitteilte, kommt der 25 Jahre alte Offensivspieler für die rechte Außenbahn mit sofortiger Wirkung vom belgischen Meister FC Brügge und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2029.

Haaland verlängert bei Man City - und zwar bis 2034

Erling Haaland hat seinen Vertrag mit Manchester City verlängert - und zwar um neuneinhalb Jahre bis 2034. Das teilte der Klub am Freitag mit. "Manchester City ist ein besonderer Verein mit fantastischen Menschen und großartigen Fans, und es ist die Art von Umfeld, die das Beste aus jedem herausholt" , sagte Haaland der offiziellen Klubmitteilung zufolge.

Zahlt Man City 80 Millionen Euro für Marmoush?

Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. City soll für Marmoush ein Ablöse-Paket von rund 80 Millionen Euro schnüren, das bereits mögliche Bonuszahlungen beinhaltet, heißt es in Medienberichten. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport.

Die Vereine haben den bevorstehenden Wechsel noch nicht bestätigt. Die Eintracht teilte stattdessen mit, dass es noch keine Einigung gebe.

16. Januar

Marmoush: Offenbar Einigung zwischen der Eintracht und ManCity

Die Hängepartie um den Wechsel von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt zu Manchester City scheint dem Ende zuzugehen. "The Athletic" und "RMC Sport" berichten von einer grundsätzlichen, aber vorerst mündlichen Einigung zwischen der Eintracht und dem Klub von Manager Pep Guardiola. Marmoush kommt in der laufenden Saison auf 15 Treffer und hat seit seinem Wechsel von Wolfsburg nach Frankfurt im Sommer 2023 in 67 Spielen 37 Tore erzielt. Es kursieren Gerüchte, denen zufolge Frankfurts Vorstand für seinen Spieler 80 Millionen Euro Ablöse haben will. Noch gestern sei City mit einem Angebot über 60 Mio. aber abgeblitzt.

Hauge verlässt Frankfurt endgültig

Offensivspieler Jens Petter Hauge verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt endgültig. Wie die Hessen mitteilten, wechselt der Norweger fest zu seinem Jugendverein FK Bodo/Glimt. Der 25-Jährige war bereits seit Januar 2024 in seine Heimat ausgeliehen gewesen. Dort hatte er in der zurückliegenden Saison acht Tore zum Gewinn der norwegischen Meisterschaft beigetragen.

Holstein Kiel hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga seine Defensive verstärkt. Am Donnerstagabend verkündete der Aufsteiger die Verpflichtung des US-Nationalspielers John Tolkin. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom MLS-Team New York Red Bulls, über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

FC Bayern offenbar vor Verpflichtung von Urbig und Bischof

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München steht laut übereinstimmender Medienberichte vor der Verpflichtung von Torhüter Jonas Urbig und Mittelfeldspieler Tom Bischof (TSG Hoffenheim), doch Sportvorstand Max Eberl hält sich bedeckt. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir es" , sagte Eberl nach dem 5:0 (3:0) gegen die TSG Hoffenheim. In der Winterpause wird es wohl ohnehin nichts mehr. "Wir haben einen quantitativ und qualitativ hervorragend besetzten Kader. Ich denke nicht, dass sich bis zum Ende der Transferfrist etwas tut" , sagte Eberl nach dem erfolgreichen Abschluss der Hinrunde.'

"Richtig ist, dass es von mehreren europäischen Top-Klubs - und Bayern ist natürlich ein europäischer Top-Klub - Interessensbekundungen zu Jonas Urbig gibt. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen" , sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller.

Profivertrag für Gulasi bei Schalke 04

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat U19-Talent Ayman Gulasi mit einem Profivertrag bis 2028 ausgestattet. Der offensive Mittelfeldspieler bringe "einen guten Antritt, spielerische Qualitäten und Torgefahr" mit, sagte S04-Kaderplaner Ben Manga. Der 18 Jahre alte Gulasi, der die türkische sowie australische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Sommer 2024 aus Australien in die Schalker "Knappenschmiede" gewechselt.

15. Januar

Kaiserslautern leiht Torwarttalent Simoni aus

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Aufsteiger SSV Ulm seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Der viermalige Meister leiht Torhüter Simon Simoni (20) vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt aus. Der albanische U21-Nationalspieler war vor zwei Jahren von Dinamo Tirana zur Eintracht gekommen und wurde im vergangenen Sommer an Drittligist FC Ingolstadt 04 verliehen. Nach der vorzeitigen Beendigung dieser Leihe kommt Simoni nun in die Pfalz.

"Wir haben immer betont, dass wir für die Konkurrenzsituation gerne noch einen weiteren Torhüter im Kader hätten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: "Mit Simon haben wir dafür die optimale Ergänzung gefunden."

14. Januar

BVB gibt Malen an Aston Villa ab

Borussia Dortmund gibt Offensivspieler Donyell Malen nach dreieinhalb Jahren an den englischen Premier-League-Klub Aston Villa ab. Den Wechsel gab der BVB unmittelbar vor Anpfiff des Bundesligaspiels bei Holstein Kiel am Dienstag bekannt, ohne Details zu nennen.

"Ich werde keine Zahlen kommentieren, wir haben am Ende versucht, ein gutes Ergebnis für Borussia Dortmund zu erzielen" , sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei "Sky", "aber auch für Donny, der den Wunsch geäußert hat. Am Ende sind beide Parteien glücklich."

Schalke verpflichtet Loris Karius

Schalke 04 hat die Verpflichtung von Loris Karius bestätigt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat der ehemalige Liverpool-Torwart einen Vertrag bis zum Saisonende beim Zweitligisten unterschrieben. Der 31-Jährige stand bis Sommer bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag - war seitdem aber vereinslos.

Den Weg frei gemacht hatte die Leihgabe von Schalke-Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wechselt zunächst für sechs Monate zum Ligarivalen. Bei Klassenerhalt der Niedersachsen greift eine Kaufpflicht. Hoffmanns Vertrag auf Schalke läuft bis zum 30. Juni 2028.

Okafor-Leihe nach Leipzig geplatzt

Die Leihe von Noah Okafor von der AC Mailand zu RB Leipzig ist geplatzt. Nach dpa-Informationen stellte sich beim Medizincheck heraus, dass der Stürmer nicht hundertprozentig fit ist und keine sofortige Hilfe wäre. Deshalb nahm Leipzig, das sich nicht zu dem Fall äußern wollte, Abstand von der Verpflichtung. Zuerst hatte "Sky" berichtet.

Okafor war am Montag in Leipzig gelandet, eine Vollzugsmeldung blieb aus. In Mailand hatte der 24-Jährige, der sich Mitte Dezember an der Wade verletzt hatte, bereits mit der Mannschaft trainiert. Okafor sollte nach Wolfsburgs Ridle Baku der zweite Winterneuzugang der Leipziger werden. Mit Milan hatte sich RB auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt und eine Kaufoption über dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro ausgehandelt.

FC Bayern nicht an Nkunku interessiert

Der FC Bayern hat das Interesse an einem Tauschgeschäft mit dem FC Chelsea zurückgewiesen. Berichten zufolge wollte der Rekordmeister den ehemaligen Leipzier Christopher Nkunku an die Isar locken und im Gegenzug Mathys Thel an Chelsea abgeben. Christoph Freund, Bayerns Sportdirektor, erteilte derartigen Gedankenspielchen vor dem Spiel gegen Hoffenheim aber eine Absage.

Vielmehr plant der FC Bayern weiterhin mit Mathys Tel. Dieser sei "ein sehr wichtiger Spieler für uns", hob Freund den 19-Jährigen hervor. "Das klare Ziel ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft und wir glauben auch daran, Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen."

Bochum beendet vorzeitig die Leihe von Baldé

Der VfL Bochum und Aliou Baldé gehen getrennte Wege. Der Bundesligist beendet mit sofortiger Wirkung die Leihe des 22 Jahre alten Offensivspielers, der erst im Sommer vom französischen Klub OGC Nizza gewechselt war. Dies teilte der Verein mit. In Nizza hat Baldé noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Ursprünglich war die Leihe für ein Jahr angelegt. Doch Baldé konnte sich in Bochum nicht durchsetzen und kam nur auf fünf Kurzeinsätze an den ersten sechs Spieltagen. Unter Trainer Dieter Hecking, der die Bochumer am zehnten Spieltag nach der Beurlaubung von Peter Zeidler übernahm, kam Baldé zu keinem Einsatz. Im Gegenteil: Hecking strich ihn unter anderem auch mal aus disziplinarischen Gründen aus dem Spieltagskader - der 22-Jährige war zu spät zum Training gekommen.

Wolfsburgs Zesiger per Leihe nach Augsburg

Der FC Augsburg hat sich für die restliche Saison mit dem Schweizer Nationalspieler Cédric Zesiger verstärkt. Wie beide Vereine bestätigten, kommt der 26 Jahre alte Verteidiger auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg, Augsburg sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Sommer.

Zesiger, der als Innen- und Linksverteidiger spielen kann, steht seit Sommer 2023 in Wolfsburg unter Vertrag. In dieser Saison stand er in acht Pflichtspielen auf dem Platz, verlor zuletzt aber seinen Stammplatz. Im Sommer war er Teil des Schweizer EM-Kaders, blieb jedoch ohne Einsatz

13. Januar

Malen vor Abschied beim BVB

Borussia Dortmund wird im Winter-Transferfenster den Kader umbauen: Offensivspieler Donyell Malen steht wohl unmittelbar vor dem Abschied zum englischen Premier-League-Klub Aston Villa. Laut Sky soll es bereits eine Transfereinigung zwischen den Klubs geben.

Der Fußball-Bundesligist teilte auf der Plattform X mit, dass der 25-jährige Niederländer nicht mit zum Auswärtsspiel am Dienstagabend nach Kiel reisen wird. Der Verein habe ihn für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.

FC Bayern verleiht Ibrahimović an Lazio

Das Fußball-Talent Arijon Ibrahimović verlässt den FC Bayern München. Der 19-Jährige wird vom deutschen Fußball-Rekordmeister an Lazio Rom verliehen. Wie der FC Bayern mitteilte, wird Ibrahimović bis zum Saisonende in der italienischen Hauptstadt spielen.

Bereits in der Saison 2023/2024 spielte der Offensivspieler auf Leihbasis bei Frosinone Calcio in Italien. Der Vertrag des gebürtigen Nürnbergers beim FC Bayern ist bis zum 30. Juni 2027 datiert.

Wolfsburg im Transferstreit um Wunschspieler

Der VfL Wolfsburg steckt mitten in einem Transferstreit um den dänischen Nationalspieler Andreas Skov Olsen. Der Fußball-Bundesligist möchte den Flügelspieler gern als Nachfolger für den zu RB Leipzig gewechselten Ridle Baku verpflichten. Doch weil sein aktueller Club FC Brügge den Transfer bisher blockiert, hat Skov Olsens Agent nun öffentliche Vorwürfe gegen den belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer erhoben.

" Sie denken nur an Geld, während ich denke, dass Andreas in den letzten drei Jahren viel für das Team getan hat ", sagte der Spielerberater Michael Bolvig der Zeitung "Het Nieuwsblad". " Jetzt würde er gerne nach Wolfsburg gehen, weil er bereit für eine neue Herausforderung ist, aber der Club Brügge macht nicht mit. Sie verlangen zu viel Geld für ihn. "

Nach Angaben von Bolvig hätten die Belgier bereits im Sommer einen Wechsel von Skov Olsen zu Feyenoord Rotterdam verhindert. Unmittelbar nach dem Ende der Transferfrist hätte der Club seinem Spieler dann aber " versprochen, bei einem Transfer im Winter zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, wo ein Angebot auf dem Tisch liegt, will der Club gar nicht erst mit Wolfsburg sprechen " , schimpfte der Berater.

Bochum verleiht Elezi

Der VfL Bochum hat Mittelfeldspieler Agon Elezi bis Saisonende an den kroatischen Erstligisten HNK Gorica verliehen. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Montag (13.01.2024) mitteilte, soll der 23 Jahre alte Mazedonier dort "mehr Spielpraxis auf hohem Niveau" sammeln. In Bochum kam Elezi seit seiner Ankunft vor rund elf Monaten bisher nur auf einen Pflichtspieleinsatz. Zuvor hatten die Bochumer bereits den Leih-Wechsel von Moritz-Broni Kwarteng (26) verkündet. Der Mittelfeldspieler wird die Rückrunde beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verbringen. Anschließend besitzen die Düsseldorfer eine Kaufoption.

12. Januar

Dortmund an Chelseas Veiga interessiert

Auf der Suche nach Verstärkung seiner Defensive soll Borussia Dortmund an Renato Veiga vom FC Chelsea interessiert sein. Nach Medienberichten soll der BVB eine Leihe mit Kaufoption ins Auge gefasst haben. Der 21-jährige Linksverteidiger war im Sommer für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach London gewechselt. Dort kam er bisher hauptsächlich in der Uefa Conference League und im FA Cup zum Einsatz.

Hoffenheim verleiht Attila Szalai nach Lüttich

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Defensivspieler Attila Szalai bis zum Saisonende ab. Der ungarische Nationalspieler schließt sich bis zum Sommer dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich an. Bei der TSG besitzt der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2027, in der Rückrunde der vergangenen Saison war Szalai bereits leihweise zum SC Freiburg gewechselt. Seit seinem Wechsel von Fenerbahce Istanbul in den Kraichgau im Sommer 2023 setzte sich Szalai nie durch. Zudem hatte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Samstag angekündigt, in der Defensive neues Personal verpflichten zu wollen und so den Konkurrenzkampf zu verschärfen.

11. Januar

Eintracht bestätigt Anfragen wegen Marmoush

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat das Interesse anderer Vereine an Topstürmer Omar Marmoush erstmals bestätigt. "Grundsätzlich ist es so, dass Kontakt von einem Klub aufgenommen wurde" , sagte Krösche vor dem Fußball-Bundesligaspiel beim FC St. Pauli bei "Sky", weitere Details gab Krösche aber nicht bekannt. Der Sender hatte in dieser Woche berichtet, dass der englische Meister Manchester City sich bereits mit dem Ägypter geeinigt haben soll.

Bungert: Burkardt bleibt in Mainz

Durch seine Leistungen im Jahr 2024 hat sich Stürmer Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 in die Notizbücher einiger Topklubs gespielt. Nun macht Sportdirektor Niko Bungert eine klare Ansage. Bungert sagte im Interview in der ARD-Hörfunksportsendung "SWR1 Stadion", dass Burkardt die Rheinhessen in der laufenden Transferperiode nicht verlassen wird. "Er ist ein ganz elementarer Teil unserer Mannschaft. Wir würden nicht auf die Idee kommen, da aktuell was dran zu ändern" , so der Sportdirektor. "Auch Jonny selbst ist als Typ und Person total aufgeräumt. Er weiß, was er an uns hat und dass diese Saison überragend gut läuft. Ihm macht es Spaß, Teil dieses Teams zu sein. Daher kann ich alle Zweifel ausräumen, dass da in den nächsten drei Wochen etwas passieren wird."

10. Januar

Ridle Baku wechselt zu RB Leipzig

Der viermalige Nationalspieler Ridle Baku wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig. Die Sachsen vermeldeten am Freitag den Wechsel des rechten Außenverteidigers, der den schwer verletzten Benjamin Henrichs ersetzen soll. Sein Vertrag beim VfL Wolfsburg wäre im Sommer ausgelaufen.

Augsburgs Vargas geht nach Sevilla

Der Schweizer Nationalspieler Rubén Vargas wechselt vom Bundesligisten FC Augsburg zum FC Sevilla. Der Vertrag des 26-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen, eine Verlängerung hatte Vargas ausgeschlossen. Der spanische Erstligist soll für den Offensivspieler rund 2,5 Millionen Euro zahlen. Vargas war 2019/20 vom FC Luzern nach Augsburg gewechselt und absolvierte 161 Pflichtspiele für den FCA, in denen er 23 Tore erzielte und 19 Assists verbuchte.

Schalke will Karius holen

Loris Karius steht vor einem Comeback im deutschen Profifußball. Der vereinslose Torhüter wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem Zweitligisten FC Schalke 04 in Zusammenhang gebracht. Wie "Sky" berichtet, steht der Transfer auch im Zusammenhang mit einem möglichen Abgang von Torhüter Ron-Thorben Hoffmann. Der 31 Jahre alte Karius spielte bis zum Sommer bei Newcastle United, war zuvor auch beim FC Liverpool aktiv und stand mit dem Klub unter anderem im Champions-League-Finale 2018. In der Bundesliga trug er das Trikot des 1. FSV Mainz 05 und des 1. FC Union Berlin.

9. Januar

Marmoush soll mit Manchester City verhandeln

Ein Wintertransfer von Top-Torjäger Omar Marmoush ist bei Eintracht Frankfurt offenbar noch nicht vom Tisch. Wie "Bild" und "Sky" am Mittwochabend übereinstimmend berichteten, gibt es Verhandlungen seines Beraterteams mit Manchester City. Im Raum steht ein Wechsel in diesem Januar für rund 50 bis 60 Millionen Euro. Kontakt seitens der "Citizens" zu Eintracht Frankfurt gibt es bislang nicht - das bestätigen Informationen des "hr".

Sollte sich der Spieler mit dem englischen Meister einigen und Verhandlungen über eine Ablöse mit der Eintracht aufgenommen werden, dann könnte sich eine Ablösesumme auch in Richtung 80 Millionen Euro bewegen, das berichten gut informiere Reporter dem "hr". Einen Nachfolgekandidat soll es bei Frankfurt auch schon geben: Arnaud Kalimuendo (23 Jahre) von Stade Rennes.

BVB verleiht Haller weiter nach Utrecht

Sébastien Haller wird vorerst nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Wie der BVB mitteilte, wird der 30-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten FC Utrecht, seinem Ex-Klub, auflaufen. Zuvor hatten Dortmund und CD Leganés die Leihe des Ivorers "einvernehmlich und vorzeitig" beendet. Haller war im Sommer zum spanischen Erstligisten verliehen worden, kam dort aber auf nur neun Einsätze und null Torbeteiligungen.

Kiel verleiht Puchacz nach Plymouth

Holstein Kiel gibt Defensivspieler Tymoteusz Puchacz bis Saisonende an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle ab. Der Fußball-Bundesligist und der Tabellenletzte der Championship verständigten sich auf eine Leihe des 25 Jahre alten polnischen Nationalspielers. Puchacz war im Sommer vom Ligakonkurrenten Union Berlin nach Kiel gewechselt, seitdem lief er in zehn Bundesligaspielen und zwei Pokalspielen für die "Störche" auf - allerdings nie über die volle Distanz.

Vargas verlässt Augsburg Richtung Sevilla

Nach 5,5 Jahren beim FC Augsburg hat sich Ruben Vargas für etwas Neues entschieden: Der Außenstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung nach Spanien zum FC Sevilla. Im Sommer 2019 kam Vargas, der in Augsburg zum Schweizer Nationalspieler reifte, vom FC Luzern und bestritt in der Folge 161 Pflichtspiele für den Bundesligisten (23 Tore).

Sein Vertrag war nur noch bis zum Saisonende gültig, und so nutzte der FCA die letzte Chance, um noch eine Ablöse für Vargas zu generieren. Sevilla soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge 2,5 Millionen Euro plus Boni bezahlen, der obligatorische Medizincheck steht am Donnerstag an.

8. Januar

Stuttgart holt Bruun Larsen

Der VfB Stuttgart hat sich zum zweiten Mal die Dienste von Angreifer Jacob Bruun Larsen gesichert. Der dänische Nationalspieler wechselt von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben und erhält einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll bei 1,7 Millionen Euro liegen. Zur Rückrunde der Saison 2017/2018 hatte der VfB den 26-Jährigen von Borussia Dortmund ausgeliehen, er kam damals auf vier Einsätze. Beim VfB ist Bruun Larsen eine weitere Ergänzung für den Angriff. Dort sind die Stuttgarter mit Deniz Undav und Jamie Leweling sowie mit Ermedin Demirovic, Chris Führich, Nick Woltemade und El Bilal Touré gut besetzt.

BVB hat offenbar keinen Platz mehr für Haller

Sebastien Haller wird offenbar nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Nach Berichten diverser Medien aus Spanien und Deutschland sollen die Verantwortlichen beim BVB entschieden haben, dass sie im Kader für die Rückrunde keinen Platz für den Stürmer zur Verfügung haben. Haller war im Sommer zum spanischen Erstligisten CD Leganes verliehen worden. Dort kam er aber auf nur neun Einsätze und null Torbeteiligungen. Als möglicher Abnehmer für ein erneutes Leihgeschäft wurde zuletzt der FC Utrecht gehandelt.

7. Januar

Kölns Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim

U21-Nationalspieler Tim Lemperle wechselt nach WDR-Informationen vom 1. FC Köln zur TSG 1899 Hoffenheim. Der Vertrag des 22-jährigen Stürmers beim Zweitliga-Spitzenreiter läuft zum 30. Juni aus. Nun verhandeln die Clubs, ob sich Lemperle bereits in dieser Winter-Transferperiode dem Bundesligisten anschließt. Dann würde der FC noch eine Ablöse kassieren. Dass der Angreifer seinen Vertrag in Köln nicht verlängern wird, war schon im Dezember klar.

6. Januar

Dortmunds Malen einigt sich offenbar mit Aston Villa

Wie das niederländische Fußballmagazin "Voetbal International" berichtet, soll sich der Niederländer Donyell Malen mit dem englischen Premier-League-Klub Aston Villa persönlich auf einen Wechsel und einen mehrjährigen Vertrag geeinigt haben.

Auch nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der 25-Jährige dem Klub aus Birmingham grünes Licht für einen Wechsel aus Dortmund gegeben haben. Weiter zur Diskussion steht zwischen beiden Vereinen laut den Berichten aber die Höhe der Ablösesumme. Den Angaben zufolge bot Aston Villa bislang 18 Millionen Euro. Der BVB soll rund 25 Millionen Euro fordern.

Werder leiht Kaboré von Manchester City aus

Werder Bremen hat Abwehrspieler Issa Kaboré vom englischen Meister Manchester City ausgeliehen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, bleibt der 23-Jährige aus Burkina Faso bis zum Saisonende.

"Wegen eines bevorstehenden Wechsels von Olivier Deman und mit Blick auf den Ausfall von Felix Agu hat sich für uns hier kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Issa bis Saisonende auszuleihen" , sagte Profifußball-Leiter Peter Niemeyer. Wie mehrere Medien berichten, soll der Belgier Deman in seine Heimat zu Royal Antwerpen wechseln.

"Issa ist technisch gut ausgebildet, körperlich robust und bringt auch eine gute Schnelligkeit mit" , sagte Trainer Ole Werner. Manchester City hatte Kaboré 2020 vom belgischen Klub KV Mechelen verpflichtet und danach mehrmals verliehen.

5. Januar

Wolverhampton bindet wohl umworbenen Ex-Leipziger Cunha

Mit zehn Toren in 19 Ligaspielen gehört Matheus Cunha zu den größten Überraschungen in der englischen Premier League. Seine Topleistungen sind auch bei anderen Klubs nicht im Verborgenen geblieben, zumindest deuteten darauf Medienberichte, dass verschiedene Interessenten (unter anderem Manchester United und FC Arsenal) um den ehemaligen Offensivspieler von Hertha BSC und RB Leipzig buhlen würden.

Matheus Cunha

Cunha scheint jedoch aktuell keinen Vereinswechsel zu planen - im Gegenteil. Die "Daily Mail" und der Transferexperte Fabrizio Romano berichten von Verhandlungen zwischen dem 25-Jährigen und seinem Arbeitgeber Wolverhampton Wanderers über eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages. Und die scheinen vor einem erfolgreichen Abschluss zu stehen, Cunha soll bereits seine mündliche Zusage gegeben haben.

4. Januar

Trainer Hütter verlängert in Monaco

Der frühere Bundesliga-Coach Adi Hütter (54) hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco verlängert. Wie der Klub am Samstag mitteilte, läuft der Kontrakt des Österreichers nun bis zum 30. Juni 2027. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt ist seit Sommer 2023 bei den Monegassen.

Hütter führte den Klub gleich zur Vizemeisterschaft und somit erstmals seit der Saison 2018/2019 in die Champions League. In dieser Saison liegt Monaco nach 16 Ligue-1-Spielen mit 30 Punkten wieder aussichtsreich im Rennen, in der Königsklasse steht das Hütter-Team auf Rang 16.

Hoffenheim gibt John ab

Marco John verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler, der in der jüngeren Vergangenheit von einem Kreuzbandriss ausgebremst worden war, hatte bereits in der Saison 2022/2023 auf Leihbasis in Fürth gespielt. Beim Bundesligisten aus Hoffenheim kam John nach seiner Verletzung in dieser Saison nur bei den Amateuren in der Regionalliga Südwest zum Einsatz.

3. Januar

"Ein Anführer" - Maguire bleibt bei Manchester United

Der englische Nationalspieler Harry Maguire bleibt über das Saisonende hinaus bei Manchester United. Der englische Fußball-Rekordmeister zog eine Option in Maguires auslaufendem Vertrag, das neue Arbeitspapier des Defensivspielers läuft nun bis Sommer 2026. Das gab Teammanager Ruben Amorim am Freitag bekannt.

"Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass er sich auf dem Platz verbessern muss, wir brauchen ihn sehr" , sagte Amorim: "Außerdem muss er sich als Führungspersönlichkeit verbessern. Wir alle kennen die Situation, die er hier hatte, aber wir brauchen ihn im Moment sehr." Das Team "hungere" nach Führungsspielern auf dem Feld, Maguire sei "ein Anführer" , ergänzte Amorim.

Karlsruhe verkauft Torjäger Zivzivadze nach Heidenheim

Zwölf Tore in 17 Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga in der Hinrunde - auch mit solchen Statistiken hat sich Budu Zivzivadze für einen Wechsel in die Bundesliga empfohlen. Nun verlässt der Angreifer aus Georgien den Zweitligisten Karlsruher SC, künftig kämpft er mit dem 1. FC Heidenheim um den Verbleib in der ersten Liga.

"Budu hat eindrucksvoll bewiesen, welche besonderen Torjäger-Qualitäten in ihm stecken" , sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald, "wir sind deshalb davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann." Beim FCH erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis 2029

Heidenheim leiht Krätzig aus

Der FC Bayern verleiht seinen U21-Nationalspieler Frans Krätzig nach dessen Ende beim VfB Stuttgart sofort an den 1. FC Heidenheim weiter. Wie die Münchner mitteilten, wird der 21-Jährige dort bis zum Sommer spielen. Der Vertrag des Abwehrspielers beim deutschen Rekordmeister ist noch bis zum 30. Juni 2027 gültig.



Bei Vizemeister Stuttgart war Krätzig, der 2017 in den Nachwuchs des FC Bayern wechselte, kaum zum Einsatz gekommen.

Leverkusen holt argentinisches Toptalent Sarco

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Alejo Sarco verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield nach Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

2. Januar

Hoffenheim verpflichtet Lyon-Stürmer Orban

Die TSG Hoffenheim hat Stürmer Gift Orban verpflichtet. Der 22 Jahre alte Nigerianer kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht eine Ablösesumme von mindestens neun Millionen Euro im Raum.

Hoffenheims neuer Stürmer Gift Orban im Duell mit seinem neuen Teamkollegen Anton Stach

Dani Olmo will offenbar beim FC Barcelona bleiben

Nachdem die spanische Fußball-Liga dem FC Barcelona die Registrierung von Dani Olmo verweigert hat, wird der spanische Nationalspieler nach aktuellem Stand der Dinge in dieser Saison nicht mehr für die Katalanen zum Einsatz kommen.

Er könnte deshalb wechseln, laut seinem Berater will der Ex-Leipziger aber in Barcelona bleiben. "Wir ziehen keine andere Option in Betracht" , sagte Andy Bara gegenüber dem Transferexperten Fabrizio Romano.

1. Januar

Freiburg verleiht Schmidt nach Hannover

Der SC Freiburg hat Defensivspieler Kenneth Schmidt nach Hannover verliehen. Der 22-Jährige kam bisher in 13 Pflichtspielen für die Freiburger zum Einsatz. In dieser Saison spielte er allerding nur für die Reservemannschaft. Das soll sich in Hannover ändern.