Kein prall gefüllter Trophäenschrank

Auf den ersten Blick passt das alles ohnehin nicht. Um sich den großen Traum von der Champions League zu erfüllen, engagierte Paris bisher nur Trainer, die einen prall gefüllten Trophäenschrank zu Hause haben. Carlo Ancelotti war so einer. Der Italiener hatte die Königsklasse schon zweimal gewonnen, als er seinen Dienst in der französischen Hauptstadt aufnahm. Der aktuelle Coach Unai Emery hatte dreimal in Serie die Europa League geholt. Und Laurent Blanc brachte als Weltmeister und ehemaliger französischer Nationaltrainer zumindest jede Menge Renommee mit.

Tuchels größter Erfolg dagegen ist der DFB-Pokalsieg 2017, Meisterschaften feierte er nur mit A-Jugendteams. Nach einem Sabbatjahr trainiert er seit rund einem Jahr kein Team mehr, Paris wäre erst sein dritter Klub und seine erste Station im Ausland.

Namhafte Konkurrenten

Dennoch hat er sich angeblich unter anderem gegen Massimiliano Allegri (Juventus Turin), Antonio Conte (FC Chelsea) und Luis Enrique (zuletzt FC Barcelona) durchgesetzt, die ebenfalls auf der PSG-Kandidatenliste gestanden haben sollen und deren Namen schillernder sind als der Tuchels.

Der hat zwar keine glanzvollen Erfolge aufzuweisen, doch er hat in den Augen der Pariser-Verantwortlichen offenbar andere Vorzüge. So soll er die Macher in diversen Gesprächen von "seinem Plan" überzeugt haben, hieß es bei "Sportbuzzer". Will heißen: Wie gewinnen wir endlich die Champions League?

Strategiewechsel in Paris?

Dabei kann es nur um die Entwicklung einer neuen Philosophie und einer neuen Spielidee gehen. Und das gepaart mit der Erkenntnis, dass das alles ein Prozess ist, der vielleicht nicht gleich im ersten Jahr zum Erfolg führt. Alles andere würde nämlich nicht passen zu Thomas Tuchel. Der gilt vor allem als gewiefter Taktiker, akribischer Arbeiter und als Mann mit Prinzipien.

Für Paris, das in den vergangenen Jahren stets auf den schnellen Erfolg aus war, würde das eine Art Strategiewechsel bedeuten, der durchaus bemerkenswert wäre - und auch mutig. Natürlich ist Tuchel ein sehr guter Trainer, der ehemalige Dortmunder Ilkay Gündogan bezeichnet ihn sogar als "Weltklassetrainer" . Bleibt die Frage, woran sich "Weltklasse" genau bemisst.

Heißes Pflaster

Ob Tuchel und Paris zusammenpassen, muss sich dann zeigen. Auch wenn der neue Mann mehr Zeit bekommt als sein Vorgänger Emery, ist der Druck immens. Nationale Meisterschaften und Pokalsiege fährt das Team im Vorbeigehen ein, das große Ziel ist und bleibt die Champions League, die in Paris über allem steht.

Tuchel müsste damit zurechtkommen. Auch die Allüren der PSG-Stars um Superstar Neymar, Edson Cavani und Co. müsste er aushalten. Was ihn reizt, ist klar. Die finanziellen Möglichkeiten beim Scheich-Klub sind riesig, und Tuchel könnte sich dort seinen Traum erfüllen - endlich große Titel zu holen.

sid/dpa/vdv | Stand: 10.04.2018, 11:00