Vor Gericht gescheitert: Keine Aufstiegsspiele für Stuttgarter Kickers

Das Landgericht Stuttgart hat die Anträge auf den Erlass einstweiliger Verfügungen zurückgewiesen. Mit ihnen hatte sich der frühere Bundesligist gegen die Entscheidung der Regionalliga Südwest und der Oberliga Baden-Württemberg gewandt, die Spielzeit 2020/21 ohne die Möglichkeit des Aufstiegs in die Regionalliga zu annullieren. Ähnliche Anträge des Ligakonkurrenten SGV Freiberg seien ebenfalls erfolglos geblieben.

Kickers-Präsident Rainer Lorz: "Nicht in Ordnung"

"Das war nach der mündlichen Verhandlung zu erwarten. Es war uns allen von Anfang an klar, dass es sehr schwer wird, diesen Prozess zu gewinnen", sagte Kickers-Präsident Rainer Lorz. "Trotzdem war es für uns wie auch für den SGV Freiberg und die anderen betroffenen Vereine wichtig, diesen Weg zu gehen. Gemeinsam mit den anderen Vereinen sind wir der Meinung, dass die Art und Weise, wie hier mit den betroffenen Vereinen und deren Aufstiegsambitionen umgegangen wurde, nicht in Ordnung ist." Ob die Degerlocher in Berufung gehen, ließ Lorz offen.

SWR | Stand: 12.06.2021, 09:38