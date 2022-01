Aus Äthiopien nach Liverpool: Das Debüt des Melkamu Frauendorf

Im Talentschuppen der Hoffenheimer haben sie schnell ihr Können gezeigt und sich etabliert. Melesse spielt heute noch für die U23 der TSG, für den U -Nationalspieler Melkamu kommt 2021 überraschend das Angebot des ruhmreichen englischen Traditionsklubs FC Liverpool. Doch der Wechsel sorgt nicht für einen Konkurrenzkampf unter den Brüdern, ganz im Gegenteil: "Sie supporten sich gegenseitig und haben ein super Verhältnis ", bestätigt Andreas Grimm vom SV Schefflenz.

Fremdes Umfeld? Kein Problem

In ein fremdes Land ziehen und in einem neuen Umfeld leben - vor eineinhalb Jahren ein großer Schritt für einen 17-Jährigen. Doch Melkamu Frauendorf steckt das gut weg. Er lebt in Liverpool bei einer Gastfamilie. Sich in ein neues soziales Umfeld zu integrieren, fällt ihm nicht schwer, weiß Jugendleiter Andreas Grimm.

Seit Sommer 2021 kommt er für die Liverpooler U17 regelmäßig in der Premiere Youth League zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler erzielte in elf Spielen vier Tore und vier Assists. Am Sonntag gab er nun sein Profi-Debüt unter Star-Trainer Jürgen Klopp. Das erfüllt Andreas Grimm in Schefflenz mit einer ganzen Menge Stolz: " Richtig cool! Wir haben uns das Spiel angeschaut. Als ich das gesehen habe - das war richtig klasse. "

SWR | Stand: 11.01.2022, 13:33