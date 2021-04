Super League - Vier Klubs geben nicht auf, Ceferin droht

Fraglich war stets die rechtliche Durchsetzbarkeit von solchen Maßnahmen. "Wir warten noch auf eine rechtliche Einschätzung" , sagte Ceferin bei AP. "Und für mich ist es eine andere Situation bei den Klubs, die ihren Fehler zugegeben und den Rückzug angekündigt haben. " Ceferin kündigte gemeinsame Beratungen über Maßnahmen mit den Verbänden aus England, Spanien und Italien sowie der Premier League, La Liga und der Serie A an.

Druck von Fans bleibt hoch: Tausende protestieren bei Arsenal

Die Folgen des Debakels um die Super League könnten für manche Klubführungen schwerwiegend sein. Bei Manchester United kündigte der im europäischen Fußball über Jahre einflussreiche Vize-Vorsitzende Ed Woodward seinen Rücktritt an. Bei Arsenal protestierten am Freitag Tausende am Stadion und forderten den Rückzug des amerikanischen Unternehmers Stan Kroenke als Eigentümer des Klubs.

Fan-Bündnisse in ganz Europa fordern einen radikalen Wandel im europäischen Fußball mit mehr Kontrolle über die Finanzen. Der Super League erteilen sie eine Absage, der Champions League allerdings in ihrer geplanten Form auch. Zahlreiche Fanorganisationen forderten am Donnerstag die Rücknahme der Reform und eine komplett neue Diskussion über die Gestaltung der europäischen Wettbewerbe.