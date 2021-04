Fan-Bündnisse fordern einen generellen Wandel

Es waren vor allem Fans, die mit ihrem geballten, klaren "Nein" gegen die Super League das Gebilde nach nur zwei Tagen zum Einsturz brachten. In Europa formulierten Fanbündnisse klare Forderungen an die UEFA, Änderungen an der Reform reichen demnach nicht. Das erste Ziel: Die Reform muss zurückgenommen werden "und unter Einbezug von Fans" ein neuer Prozess gestartet werden, hieß es in einer Erklärung, die zahlreiche deutsche Organisationen wie Pro Fans oder Unsere Kurve unterzeichneten.

Das europäische Bündnis Football Supporters Europe rief zu radikalen Reformen auf. "Die nicht nachhaltige Struktur des modernen Fußballs, seine mangelhafte Kontrolle, die weit verbreitete Ungleichheit und die grassierende Gier sind für alle sichtbar geworden" , schreibt das Bündnis. Im Gegensatz zur Super League würden diese Dinge aber nicht so schnell verschwinden. Martin Endemann, der das Bündnis vertritt, sagt im Gespräch mit der Sportschau: "Der eigentliche Kampf geht jetzt erst los."

