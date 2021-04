Super-League: Die Reaktionen aus der Bundesliga

Der Vorstoß von zwölf großen Klubs ihre eigene Super League zu gründen, sorgt europaweit für Empörung. Abseits der sechs Vereine aus England und je drei Klubs aus Italien und Spanien, gab es bislang keine positive Reaktion auf die geschlossene Top-Liga.

Gleiches gilt für die wichtigsten Akteure im deutschen Fußball. Ob Trainer, Funktionäre oder Liga-Boss: Keiner der gefragten lässt ein gutes Haar an der Abkopplung vom europäischen Fußballverband UEFA .