Medien - Bibiana Steinhaus beendet ihre Karriere

Das melden der Kicker und die Bild. Seit 2017 pfeift Steinhaus in der Fußball-Bundesliga. Das Debüt der ersten Schiedsrichterin in der Bundesliga in der Partie Hertha BSC - Werder Bremen wurde weltweit beachtet. "Es war ein langer Weg" , sagte die 41-jährige Polizistin zuletzt im Interview des Deutschen Fußball-Bundes.

Das deutsche Supercup-Finale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Mittwochabend (30.09.20) könnte sogar Steinhaus' letztes Spiel sein. Dem Boulevardblatt zufolge sind private Gründe der Grund für das baldige Karriereende.. Die Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter liegt bei 47 Jahren.

Vor ihren Einsätzen in der Bundesliga pfiff Steinhaus mehrere Jahre lang bereits in der 2. Bundesliga. Außerdem war sie bei mehreren Weltmeisterschaften der Frauen und im DFB-Pokal aktiv.

dpa | Stand: 30.09.2020, 12:26