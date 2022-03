Ziel sei, so hatte es der Verband mitgeteilt, die Wiedereingliederung aller Herren- und Frauenteams in die Turniere, außerdem Schadenersatz. Zugleich hatte die RFU einen Antrag auf Aussetzung der Maßnahmen gestellt. Dieser wurde für die UEFA-Wettbewerbe nun abgelehnt, im Falle der FIFA steht ein Ergebnis noch aus.

WM-Play-offs: Freilos für Polen

Dass der CAS auch dazu ein zeitnahes Urteil angekündigt hat, überrascht nicht. Es drängt die Zeit. Ursprünglich sollte Russlands Fußballnationalmannschaft der Männer am 24. März in den Play-offs zur WM in Katar gegen Polen spielen. Nun hat Polen ein Freilos, steht in der zweiten Runde der Play-offs und wird statt gegen Russland ein Freundschaftsspiel gegen Schottland austragen.

Es sei denn, der CAS gibt doch noch dem russischen Einspruch in Sachen FIFA statt, doch damit ist eher nicht zu rechnen.