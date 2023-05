33. Spieltag in der Bundesliga So läuft die Sportschau am Samstag Stand: 20.05.2023 16:59 Uhr

In dieser Reihenfolge sind die Berichte in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr im Ersten geplant.

3. Liga | 37. Spieltag Spiel Kommentar SV Elversberg - SV Wehen Wiesbaden Frank Grundhever Viktoria Köln - VfL Osnabrück Florian Kurz Hallescher FC - Rot-Weiss Essen Florian Weichert

Frauen-Bundesliga | 21. Spieltag Spiel Kommentar Bayer Leverkusen - Bayern München Jürgen Bergener

2. Bundesliga | 33. Spieltag Spiel Kommentar 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen Jens Jörg Rieck Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg Jan Neumann Arminia Bielefeld - SC Paderborn Benedikt Brinsa

Bundesliga | 33. Spieltag Spiel Kommentar Rückblick: SC Freiburg - VfL Wolfsburg Bernd Schmelzer Werder Bremen - 1. FC Köln Stephan Schiffner TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin Tom Bartels FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt Claus Lufen Auflösung Tor des Monats Hertha BSC - VfL Bochum Eik Galley