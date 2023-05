31. Spieltag in der Bundesliga So läuft die Sportschau am Samstag Stand: 04.05.2023 09:39 Uhr

In dieser Reihenfolge sind die Berichte in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr im Ersten geplant.

3. Liga | 35. Spieltag Spiel Kommentar SV Elversberg - SpVgg Bayreuth Marc Drumm Dynamo Dresden - Wehen Wiesbaden Jörg Röhrig

Frauen-Bundesliga | 19. Spieltag Spiel Kommentar SGS Essen - Bayern München Stefan Hänsel

2. Bundesliga | 31. Spieltag Spiel Kommentar Hansa Rostock - Jahn Regensburg Jan Neumann Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel Ralf Scholt Karlsruher SC - Hannover 96 Jens Jörg Rieck

Bundesliga | 31. Spieltag Spiel Kommentar Bayer Leverkusen - 1. FC Köln Benedikt Brinsa SC Freiburg - RB Leipzig Tom Bartels FC Augsburg - Union Berlin Bernd Schmelzer Mainz 05 - Schalke 04 Philipp Sohmer TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Florian Nass Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum Claus Lufen Hertha BSC - VfB Stuttgart Eik Galley

