27. Spieltag in der Bundesliga So läuft die Sportschau am Samstag Stand: 13.04.2023 14:10 Uhr

In dieser Reihenfolge sind die Berichte in der Sportschau am Samstag ab 18.00 Uhr im Ersten geplant.

3. Liga | 32. Spieltag Spiel Kommentar SV Wehen Wiesbaden - 1860 München Christian Adolph VfL Osnabrück - SV Elversberg Michael Maske SpVgg Bayreuth - Hallescher FC Christoph Nahr

DFB-Pokal der Frauen | Halbfinale Spiel Kommentar FC Bayern München - VfL Wolfsburg Bernd Schmelzer

2. Bundesliga | 28. Spieltag Spiel Kommentar SC Paderborn - Hansa Rostock Claus Lufen Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg Stephan Schiffner 1. FC Magdeburg - SV Sandhausen Eik Galley