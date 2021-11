Zwölf Spiele blieb der AC Mailand in der Serie A ungeschlagen, doch jetzt hat es die "Rossoneri" gleich zweimal hintereinander erwischt. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende beim AC Florenz (3:4) verlor Milan nun auch am Sonntag (28.11.2021) gegen Sassuolo Calcio (1:3). Es war die erste Heimpleite nach über sieben Monaten in der Serie A - auch da verloren die Mailänder gegen Sassuolo.

Dabei begann die Partie für den Champions-League-Teilnehmer äußerst vielversprechend. Alessandro Romagnoli brachte Milan in der 21. Minute in Führung. Doch schon zwölf Minuten später, gelang es den Gästen, die Partie umzudrehen. Nach dem Ausgleich durch Gianluca Scamacca (24.) ermöglichte ein Eigentor von Simon Kjaer Sassuolo die Führung. In der zweiten Halbzeit konnte Domenico Berardi auf 3:1 erhöhen (66.). Spätestens entschieden war das Spiel nach dem Platzverweis für Romagnoli (77.).