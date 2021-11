Ibrahimovic sorgt nochmal für Spannung

Mailand bestimmte weiter das Tempo, doch die Hausherren machten das 2:0. Riccardo Saponara schlenzte den Ball sehenswert ins Gehäuse. Nach der Pause erhöhte Dusan Vlahovic auf 3:0, ehe Ibrahimovic mit einem Doppelpack in der 62. und 65. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Erneut Vlahovic machte aber fünf Minuten vor dem Ende mit dem 4:2 alles klar für die Fiorentina. Das Eigentor von Lorenzo Venuti (90.+6) war der Schlusspunkt.

Nach schwachem Saisonstart kommt Juventus Turin langsam in Fahrt. Der Rekordmeister setzte sich bei Lazio Rom mit 2:0 (1:0) durch, mit dem dritten Pflichtspielsieg in Serie kletterten die Gäste vom achten auf den sechsten Tabellenplatz. Beide Treffer erzielte Abwehrspieler Leonardo Bonucci. Der Europameister verwandelte in der 23. und 83. Minute jeweils einen Foulelfmeter.

