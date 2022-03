Das Team von Nationalspieler Robin Gosens, der in der 80. Minuten eingewechselt wurde, kam am 30. Spieltag gegen AC Florenz nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Inter gewann damit nur eines seiner sieben jüngsten Serie-A-Spiele. Der Rückstand auf den Stadtrivalen und Tabellenführer AC Mailand, der am Samstagabend (19.03.2022) bei Cagliari Calcio antritt, könnte auf sechs Punkte anwachsen. Inter hat allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand.

Der niederländische Außenverteidiger Denzel Dumfries (55.) rettete Inter zumindest einen Punkt, nachdem die um die Europa-League-Teilnahme kämpfenden Gäste durch Lucas Torreira (50.) in Führung gegangen waren.