Fußball | Serie A

Serie A: Milan schlägt Napoli und ist Tabellenführer

Stand: 06.03.2022, 23:01 Uhr

Die AC Mailand ist in der italienischen Serie A dank Olivier Giroud am Sonntag (06.03.22) an die Tabellenspitze der italienischen Serie A zurückgekehrt. Der französische Fußball-Weltmeister sorgte im Topspiel bei der SSC Neapel für den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg.