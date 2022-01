Zwei Platzverweise für Mourinho-Team

Olivier Giroud per Handelfmeter (8.) und Junior Walter Messias (17.) brachten die Mailänder früh in Führung, Rafael Leao (82.) legte spät nach. Tammy Abraham (40.) traf zum zwischenzeitlichen Anschluss für die Römer, bei denen Rick Karsdorp in der 74. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah.

Kurz vor dem Schlusspfiff verursachte Roms Gianluca Mancini einen weiteren Elfmeter und sah ebenfalls Gelb-Rot (90.+4). Den fälligen Strafstoß vom schwedischen Altstar Zlatan Ibrahimovic parierte Torhüter Rui Patricio (90.+5).

Zahlreiche Corona bedingte Absagen

Im Vorfeld hatten insgesamt vier der für Donnerstag angesetzten Spiele aufgrund von zu vielen COVID-19-Infektionen verlegt werden müssen. Die örtlichen Gesundheitsbehörden ordneten für mehrere Mannschaften eine Quarantäne an.

Die Liga hatte sich trotz der Anfrage einiger Vereine zunächst geweigert, Spiele zu verlegen. Dies änderte sich erst durch die Anordnung der Gesundheitsämter. Am Donnerstag beschloss die Liga zudem, dass ein Klub künftig antreten muss, wenn ihm mindestens 13 Feldspieler und ein Torhüter zur Verfügung stehen.

red; sid | Stand: 06.01.2022, 20:51