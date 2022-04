Neapel besiegte am Samstag Sassuolo Calcio deutlich mit 6:1 und entschied die Partie schon in der Anfangsphase für sich. Bereits in der 21. Minute erzielte Dries Mertens das 4:0 für den SSC, der in den vergangenen sechs Jahren dreimal italienischer Vizemeister wurde und seinen letzten "Scudetto" in der Saison 1989/90 holte. Zuvor hatten Kalidou Koulibaly (7.), Victor Osimhen (15.) und Hirving Lozano (19.) den Napoli-Sieg bereits eingeleitet.

Auch nach der Pause blieben die Gastgeber dominant und konnten zwei weitere Treffer erzielen. Zunächst gelang Mertens sein elftes Saisontor (54.), dann traf Amir Rrahmani zum 6:0 (80.). Der Ehrentreffer für Sassuolo gelang Maxime Lopez (87.).