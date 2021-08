Edin Dzeko - der Alte trifft jetzt für den Meister

Meister mit dem VfL Wolfsburg und Manchester City

Meister ist Dzeko schon dreimal geworden. Das erste Mal gelang es ihm in Deutschland. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Grafite feierte er 2009 den Titel mit dem VfL Wolfsburg. Knapp zwei Jahre zuvor hatte ihn Trainer Felix Magath vom tschechischen Klub FK Teplice verpflichtet.

In Wolfsburg, wie auch bei seinen späteren Stationen Manchester City und AS Rom, benötigte Edin Dzeko ein bisschen Zeit, bis er regelmäßig traf. Auch in der Meistersaison lief es beim bosnischen Nationalspieler langsam an - wie bei der gesamten Mannschaft. Dzeko traf in der Hinrunde nur fünfmal, die Wolfsburger belegten den neunten Platz. In der Rückrunde wurden es dann 21 Tore, zusammen mit dem Brasilianer Grafite kam er insgesamt auf 54 Treffer in der Meistersaison.

Rekordablöse

Mit der Nationalmannschaft Bosniens spielte Dzeko bei der WM 2014.

Für die damalige Bundesligarekordsumme von 34 Millionen Euro wechselte Dzeko in der Winterpause der Saison 2010/11 zu Manchester City. Gleich in der ersten Saison gewann er mit den inzwischen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanzierten "Skyblues" den FA Cup, ein Jahr später schnappte City dem Stadtrivalen United in einem dramatischen Saisonfinale noch die Meisterschaft weg. Es folgte ein weiterer Titel 2014.

Aber City kaufte für viel Geld viel ein, auch andere Stürmer. Dzeko kam seltener zum Einsatz, er wechselte 2015 zur AS Rom.

Torjägerkanone

Mit dem Klub aus der italienischen Hauptstadt gewann er nie einen Titel. Aber eine persönliche Auszeichnung sprang heraus. In der Saison 2016/17 - die Roma belegte den zweiten Platz in der Serie A - sicherte sich Dzeko mit 29 Treffern die Torjägerkanone.

"Wenn ein Trainer sich einen Stürmer machen könnte, dann würde ich mir einen Dzeko machen. Er ist der perfekte Prototyp: stark, groß, schnell für seine Größe, aggressiv, und er hat eine gute Technik" , sagte Roms ehemaliger Trainer Luciano Spalletti mal über seinen Mittelstürmer.

Bernd Hollerbach hatte das als Scout schon 2007 gesehen. Der damalige Assistent von Felix Magath riet seinem Chef: "Schnell verpflichten, ein Juwel." Ein Juwel, das mit 35 Jahren noch gut genug ist, um beim italienischen Meister Tore zu schießen.

Stand: 19.08.2021, 08:00