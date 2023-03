Serie A Peinliche Niederlage für AS Rom, Mourinho sieht Rot Stand: 01.03.2023 09:34 Uhr

Die AS Rom hat nach einer peinlichen Niederlage den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz in der italienischen Serie A verpasst. Trainer Jose Mourinho musste auf die Tribüne.

Die Roma unterlag am 24. Spieltag beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht US Cremonese sensationell 1:2 (0:1) und bleibt damit einen Punkt hinter dem viertplatzierten Lokalrivalen Lazio.

Für Aufsteiger Cremonese war es dagegen in der ersten Serie-A-Saison seit 1996 der erste Sieg nach zuvor neun Unentschieden und 14 Niederlagen. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Daniel Ciofani in der 83. Minute per Foulelfmeter.

Mourinho muss auf die Tribüne

Trainer Jose Mourinho sah sich den Treffer von der Tribüne aus an. Er hatte kurz nach der Pause von Schiedsrichter Mauro Piccini die rote Karte gesehen. Der Portugiese flog bereits zum dritten Mal in dieser Saison vom Platz.

Nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hatte sich Mourinho nach einem harmlosen Zweikampf lautstark aufgeregt. Er hatte eine Foul und einen Freistoß für sein Team gesehen, Schiedsrichter Piccini ließ weiterspielen.

Wie lange "The Special One" nach seinem dritten Platzverweis in dieser Saison gesperrt wird, steht noch nicht fest. Am kommenden Spieltag gegen Juventus Turin wird er jedenfalls nicht dabei sein.