Zwar gingen die Gäste am Samstag (16.10.2021) bei Lazio Rom durch einen verwandelten Foulelfmeter des früheren Bundesliga-Profis Ivan Perisic (12. Minute) in Führung, aber die Hausherren drehten die Partie durch Treffer von Ex-BVB-Spieler Ciro Immobile (64./Handelfmeter), Felipe Anderson (81.) und Sergej Milinkovic-Savic (90.+1).

Spezia Calcio gewinnt Kellerduell

Für Lazio war es am 8. Spieltag der Serie A der vierte Saisonerfolg. Die Römer rücken bis auf drei Zähler an das drittplatzierte Inter heran. Zudem setzte sich Spezia Calcio im Kellerduell mit 2:1 (0:1) gegen US Salernitana durch.

dpa/red | Stand: 16.10.2021, 20:49