Inter verschläft die ersten 30 Minuten

Sechs Minuten später hätte es um ein Haar 2:0 gestanden, doch Piotr Zielinski traf nach Insignes Vorarbeit mit einer Direktabnahme aus 16 Metern nur den linken Pfosten des Inter-Tores. Inter kam in den ersten 30 Minuten kaum einmal kontrolliert aus der eigenen Hälfte heraus und konnte froh sein, nicht höher bestraft zu werden: Insigne und Osimhen vergaben weitere Mögliichkeiten für die dominierenden Gastgeber.

Bis zum Pausenpfiff stabilisierte sich der Tabellenführer zwar etwas, brachte selbst aber offensiv nicht einen einzigen Abschluss auf das Tor der Neapolitaner zustande.

Dzeko gleich nach dem Wechsel zum 1:1

Gleich nach dem Seitenwechsel aber zeigte Inter, dass es seine Tabellenführung nicht kampflos abgeben will: Dzeko setzte sich nach einem simplen Einwurf von Denzel Dumfries energisch durch und knallte den Ball im Nachsetzen aus fünf Metern unter die Querlatte - 1:1 (47.).

Mit diesem Treffer hatte Inter seine Ein-Punkte-Tabellenführung also vorerst verteidigt und tat dies auch in der Folge erfolgreich. Neapel übernahm zwischenzeitlich zwar wieder deutlich die Initiative, doch mit ein bisschen Spielglück und viel Einsatz stemmten sich die "Nerazzurri" gegen ein weiteres Neapel-Tor und sicherten das 1:1 am Ende ab.

Konkurrenz könnte profitieren

Ein Resultat, dass allerdings Chancen für die Verfolger der beiden bietet. Der AC Mailand könnte schon am Sonntag mit einem Dreier gegen Sampdoria Genua an die Tabellenspitze springen. Und auch Juvenus Turin hat nach der jüngsten Erfolgsserie schon wieder Lunte gerochen. Es bleibt spannend in Italiens Titelkampf.

Quelle: red