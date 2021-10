Inter und Juve trennten sich am neunten Spieltag am späten Sonntagabend (24.10.2021) mit einem 1:1 (1:0). Inter bleibt damit mit sieben Zählern Rückstand auf Neapel Dritter, Juventus hat weiterhin zehn Punkte Abstand auf Rang eins und liegt auf Platz sechs.

Dybalas später Elfmeter beschert Juve einen Punkt

Edin Dzeko hatte den Meister in der 16. Minute in Führung gebracht und nach einem Pfostenschuss von Hakan Calhanoglu abgestaubt. Die Gäste agierten trotz des Rückstandes lange Zeit extrem passiv und gingen erst in der Schlussphase etwas mehr Risiko. Kurz vor Schluss wurde das doch noch belohnt: Denzel Dumfries foulte Alex Sandro im Strafraum und Paulo Dybala bliebt souverän. Der Argentinier hämmerte den Strafstoß zum etwas glücklichen Ausgleich in die Maschen (89.). Inters Trainer Simone Inzaghi sah zudem im Anschluss an die Elfmeter-Entscheidung wegen zu heftigen Reklamierens die Rote Karte.

Neapel lässt Punkte - Mourinho sieht Rot

Der SSC Neapel hatte zuvor erstmals Punkte eingebüßt. Der Spitzenreiter kam nicht über ein torloses Unentschieden bei der AS Rom hinaus. Roma-Trainer José Mourinho wurde in der Schlussphase offenbar wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt.