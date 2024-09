Serie A Juventus gewinnt vor leeren Rängen Stand: 28.09.2024 20:17 Uhr

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat die nächste Nullnummer verhindert und vorerst die Tabellenspitze in der Serie A erobert. Das Team von Trainer Thiago Motta setzte sich am Samstagabend nach zuletzt drei torlosen Remis in Folge vor einer Geisterkulisse beim FC Genua mit 3:0 (0:0) durch.

Doppelpacker Dusan Vlahovic (48., Handelfmeter/55.) und Francisco Conceicao (89.) schossen Juve zum dritten Sieg im sechsten Spiel. Die Partie fand aufgrund von Ausschreitungen im Derby zwischen Sampdoria und CFC in der Coppa Italia vor leeren Rängen statt.

Mit zwölf Punkten auf dem Konto schob sich Juventus an den Konkurrenten AC und Inter Mailand sowie dem FC Turin (alle elf Punkte) vorbei und übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

Inter gewinnt nach Derby-Niederlage

Inter Mailand hatte am Nachmittag nach der Derby-Niederlage gegen die AC Mailand Wiedergutmachung betrieben und nach einem Blitzstart mit 3:2 (2:1) bei Udinese Calcio gewonnen. Davide Frattesi brachte den Meister gleich in der ersten Minute in Führung.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Christian Kabasele (35.) führte Doppelpacker Lautaro Martinez (45.+3, 47.) Mailand zurück in die Erfolgsspur. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer von Lorenzo Lucca (83.) nichts mehr.