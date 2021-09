"Juve im Keller"

"Juve im Keller" , kommentierte die "Gazzetta dello Sport". "Juves Schwäche in der Post-Ronaldo-Ära ist offenkundig" , schrieb der "Corriere dello Sport". Kapitän Giorgio Chiellini bemühte sich um Zusammenhalt. "Jetzt erst recht. Forza Juve!" , schrieb der Europameister bei Instagram.

Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo wird immer offenkundiger, dass Juve kein Spitzenteam mehr besitzt. Die Abwehr ist mit den beiden Dinos Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini zwar immer noch namhaft aufgestellt, doch schon hier wird deutlich, dass frisches Blut fehlt. Seit 18 Spielen warten die Turiner auf eine Partie ohne Gegentor - das sei in diesem Zeitraum keinem anderen Verein in Europas Top-Ligen passiert, wie die "Gazzetta dello Sport" vorrechnete.

Frisches Blut fehlt - in allen Mannschaftsteilen

Niveau-Defizite gibt es vor allem auch im Mittelfeld, in dem Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Juan Cuadrado und Rodrigo Bentancur als Stammspieler zwar keine schlechten Akteure sind. Aber Weltklasse hat Juve hier aktuell eben nicht zu bieten. Was leider auch für den Angriff gilt, in dem Alvaro Morata so eine Art Einzelkämpfer gibt.

Jungstar Federico Chiesa - neben Spielgestalter Paulo Dybala einer der wenigen echten Hoffnungsträger - meinte nach dem Milan-Spiel trotzig: "Wir werden weiter kämpfen, die Ergebnisse werden kommen." Und Adrien Rabiot forderte: "Lasst uns weitermachen, harte Arbeit zahlt sich immer aus. Alle zusammen!" Wenn es so einfach wäre.

oja/sid | Stand: 20.09.2021, 14:17