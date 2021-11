Mourinho gibt allen anderen die Schuld

Alle kriegen ihr Fett weg: Mourinho ermahnt einen Schiedsrichterassistenten

Als irritierend in Rom empfinden viele, wie Mourinho auf die Krise reagiert. Der 58-Jährige war nie ein Freund öffentlicher Selbstkritik. Die Schuld an den Niederlagen sucht er auch diesmal ausschließlich bei anderen. Die Mourinho-Erklärungen für die enttäuschenden Auftritte in Kürze: Der Kader sei nicht gut genug, die vorherige Vereinsführung hätte den Klub finanziell ausgelaugt, die Schiedsrichter pfiffen gegen die Roma, und die Journalisten stellten die falschen Fragen und hätten so oder so keine Ahnung.

Mourinho gegen den Rest der Welt. Ein bei ihm bekanntes Stilmittel, wenn es eng wird. Die Roma aber rüttelt das bislang nicht auf. Im Gegenteil, die Mannschaft macht einen zunehmend verunsicherten Eindruck. Wenig verwunderlich, nachdem Mourinho im Anschluss an die Blamage bei Bodö/Glimt der Hälfte seines Kaders die Erstligatauglichkeit abgesprochen hat. Einige Spieler hätten nur Serie-B-Niveau, sagte Mourinho, und beklagte das angebliche Leistungsgefälle zwischen seinem Stammteam und dem Rest: "Eine Sache sind zwölf,13 Spieler, eine andere Sache alle übrigen Spieler."

An den Pranger gestellt waren damit unter anderem Nachwuchshoffnungen wie Darboe, Calafiori oder Villar, die im vergangenen Jahr unter Vorgänger Paulo Fonseca noch sehr überzeugende Spiele in der Serie A und der Europa League gemacht haben. Nicht nur der "Corriere dello Sport" empfindet es als wenig souverän, wie der hochdekorierte Trainer derzeit die schwächsten Glieder seines Teams zu Sündenböcken macht.

AS Rom spielt schlicht schlechten Fußball

Top-Talent Nicolo Zaniolo bleibt unter seinen Möglichkeiten

Vor allem, weil auch in Mourinhos erster Elf wenig zusammenläuft. AS Rom spielt seit Wochen schlicht schlechten Fußball. Offensiv fantasielos mit weiten Flanken als wichtigstem Stilmittel und in der Defensive - untypisch für Mourinho-Teams - schlecht organisiert und vom Gegner mit wenigen schnellen Kombinationen einfach auszuspielen. Die Roma sollte mit Inter und Juventus auf Augenhöhe agieren und ist derzeit gegen Bodö/Glimt und Venedig chancenlos.

Für 82,5 Millionen Euro durfte Mourinho einkaufen - das ist mehr Geld als die großen drei Inter, Milan und Juventus im Sommer ausgegeben haben. Hinzukommt für Mourinho als faktisch Neuer Nicolo Zaniolo, neben Enrico Chiesa Italiens größtes Offensivtalent. Fast die komplette vergangene Saison fehlte Zaniolo, jetzt ist er wieder fit - spielt aber bislang bei Mourinho, wie die gesamte Mannschaft - unter seinen Möglichkeiten.

Zu allem Übel scheint der Roma auch die Mentalität abhandengekommen, die Mourinho-Teams üblicherweise auszeichnet und dank der die Roma in der Anfangsphase der Saison auch nach durchschnittlichen Leistungen noch Spiele gewinnen konnte. Wer als Journalist versucht, den Trainer nach Gründen zu fragen, wird angefaucht.

Vereinsbesitzer hallten an Mourinho fest

Sorgen um seine Zukunft muss sich Mourinho allerdings noch nicht machen. Dan Friedkin und sein Sohn Ryan, die amerikanischen Vereinsbesitzer, halten bislang offensichtlich unbeirrt an Mourinho fest. Das Adjektiv "offensichtlich" ist Pflicht. Denn seit ihrem Einstieg in Rom im Juni 2020 haben sich die Friedkins, die bei fast jedem Spiel auf der Tribüne sitzen, öffentlich nicht geäußert. Die Roma-Fans wissen bis heute nicht, wie ihre Stimme klingt.

Die Verpflichtung des titelreichen Trainers soll die statistikfixierten Amerikaner im Sommer aber sehr stolz gemacht haben. Dieser Vertrauensvorschuss scheint trotz des durchwachsenen Saisonstarts nicht aufgebraucht. Selbst gut vernetzte römische Sportjournalisten sehen bislang noch keine Anzeichen von Handlungsaktivismus.

Auch in den in Rom sehr einflussreichen lokalen Sportradios überwiegt bislang der Respekt vor den jahrelangen Erfolgen Mourinhos. Entgegen des hier sonst üblichen aggressiven Umgangstons kritisierten die radiophonen Meinungsmacher den Trainer nach Niederlagen zwar in Einzelfragen, verdammen ihn aber nicht pauschal.

Nächster Gegner CFC Genua unter Schewtschenko

José Mourinho selbst bleibt sich treu und gibt sich in der Krise unbeeindruckt. Nach zuletzt ein paar Tagen in der alten Heimat London hat er sich via Social Media bei den Fans zurückgemeldet und verkündet, es werde weiter hart für Erfolg gearbeitet.