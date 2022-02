Dezember-Niederlagen warfen SSC Neapel zurück

Der Verein kündigte zunächst eine Ausfallzeit von drei Monaten an, doch schon Mitte Januar, also nach knapp acht Wochen, stand Osimhen wieder auf dem Platz. Aufatmen beim Team von Trainer Luciano Spaletti: Als Osimhen im Dezember fehlte, hatte es drei unerwartete Heimniederlagen gegeben - die Tabellenführung war weg.

Victor Osimhen und Giovanni di Lorenzo vom SSC Neapel

Am vergangenen Wochenende trug sich der Afrikaner beim 2:0 in Venedig wieder in die Torschützenliste ein und dürfte auch an diesem Samstag wieder in der Startelf stehen, wenn Neapel den FC Internazionale zum Rückspiel im Stadion Diego Armando Maradona erwartet.

Wird es noch ein Vierkampf?

SSC Neapel gegen Inter Mailand - das ist so etwas wie der Auftakt in das Saisonfinale der Serie A. Der Meisterschaftskampf in Italiens höchster Spielklasse ist so spannend wie lange nicht mehr. Inter (23 Spiele/53 Punkte), SSC Neapel (24 Spiele/52 Punkte) und AC Mailand (24 Spiele/52 Punkte) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze.

Und abschreiben sollte man auch Juventus Turin (24 Spiele/45 Punkte) nicht. Nach dem schlechtesten Saisonstart seit 1961 ist die "Alte Dame" wieder in der Spur.