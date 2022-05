Fußball | Serie A

Milan fordert Inter: Duell der ungleichen Mailänder Brüder

Stand: 13.05.2022, 13:32 Uhr

Es ist wie in guten alten oder in guten noch älteren Zeiten. Die Meisterschaft in Italien ist ein Mailänder Stadtderby, ein Duell der ungleichen Brüder AC und Inter Mailand. Wie in den 1980/90er Jahre als Gullit und Van Basten gegen Matthäus und Bergomi spielten. Oder, noch glorreicher, in den 1960er Jahren, als mal Gianni Rivera Milan zur Meisterschaft führte, mal Sandro Mazzolo seinen FC Internazionale.

Von Jörg Seisselberg (Rom)