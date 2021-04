Ibrahimovic verlängert Vertrag bei AC Mailand

Ibrahimovic, 39, hat seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten AC Mailand verlängert und wird auch in der kommenden Saison das rot-schwarze Trikot tragen. Das teilte der Serie-A-Club am Donnerstagabend (22.04.2021) mit. Am 3. Oktober feiert "Ibra" seinen 40. Geburtstag.

Auch mit 39 noch in Top-Form

Ibrahimovic spielte schon in der Saison 2010/11 bei dem Verein in der norditalienischen Metropole und kehrte Anfang 2020 zu Milan zurück. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Ende Juni. Für die Rossoneri hat er nach Club-Angaben in bislang 130 Spielen 84 Tore erzielt.

In dieser Saison gelangen ihm in 17 Liga-Spielen bereits 15 Treffer - auch deshalb steht der AC Mailand in der Serie A hinter dem Lokalrivalen Inter immerhin auf dem zweiten Platz.

Rückkehr in Schwedens Nationalmannschaft

Auf so viel sportliche Klasse mochten dann auch Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson nicht mehr verzichten. Mitte März hatte Andersson den Stürmer zurück in die schwedische Tre-Kronor-Auswahl geholt. In den ersten drei Spielen erzielte "Ibra" dann gleich mal zwei Tore.