Serie A: SSC Neapel verteidigt Tabellenführung

Neapel setzte sich am Donnerstagabend (28.10.2021) zum Abschluss des zehnten Spieltags der Serie A zu Hause mit 3:0 (2:0) gegen den FC Bologna durch. Dadurch zog Napoli wieder an der AC Mailand vorbei, die am Dienstag durch ein 1:0 (1:0) gegen den FC Turin zumindest vorübergehend Rang eins der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen hatte.

Doppelpack von Insigne