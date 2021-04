Ein Jubelschrei. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Immer wieder stößt Trainer Antonio Conte die geballten Fäuste nach vorne und schreit seine Freude heraus. 1:0 in Cagliari gewonnen, der elfte Sieg in Folge, elf Punkte Vorsprung in der Serie A für Inter Mailand. Spieltag um Spieltag wächst die Gewissheit, dass der Scudetto in dieser Saison an das Conte-Team geht.

Zwar gilt Inter traditionell als die Dramaqueen der Serie A, immer in der Lage, schon sicher Geglaubtes noch zu verspielen. Derzeit aber treten die "Nerazzurri" derart dominant auf, dass nur noch Leute mit zu viel Geld auf einen anderen Meister als Inter Mailand tippen.