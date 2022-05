Verkauf des AC Milan: Investor aus Bahrain zieht zurück, neue Bieter aus den USA

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag (20.05.2022) berichtet, sollen die Gespräche zwischen der Vermögensverwaltungsfirma Investcorp aus Bahrain mit Milans aktuellen Eigentümern, dem US-Fonds Elliott, gescheitert sein. Genauere Gründe wurden nicht bekannt. Die italienische Zeitung "Il Sole 24 Ore" berichtete am Freitag, dass nun stattdessen die Investmentfirma RedBird aus den USA den AC Mailand übernehmen wolle.

Möglicher neue Investor schon an mehreren Klubs beteiligt

Der Wert des AC Mailand wird mit rund 1,3 Millionen Euro beziffert. Weder die aktuellen noch die potenziellen neuen Besitzer des Klubs seien laut Reuters zu einer Stellungnahme bereit gewesen.

Der Investor RedBird hält Anteile am FC Toulouse in Frankreich und ist an der Fenway Sports Group beteiligt, die derzeit den FC Liverpool in Englands Premier League sowie das amerikanische Baseballteam Boston Red Sox besitzt.

Milan von Berlusconi über China in amerikanische Kontrolle

Der AC Mailand ist einer der erfolgreichsten Klubs Italiens. Im Jahr 2007 gewann der Klub letztmals die Champions League. Diesen Erfolg feierte der Verein noch unter Silvia Berlusconi, der Milan lange kontrollierte, 2018 aber für 740 Millionen Euro inklusive Schulden an den chinesischen Investor Li Yonghong verkaufte. Später übernahm Elliott den Klub, weil der chinesische Investor Kredite teilweise nicht zurückzahlte.

In der Serie A könnte Milan am Sonntag die Meisterschaft feiern. Der Klub geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Inter Mailand in den letzten Spieltag. Milan muss bei Sassuolo Calcio antreten, während Inter gegen Sampdoria Genua Heimrecht hat. Es reicht ein Unentschieden für den AC Mailand, da bei Punktgleichheit in Italien der direkte Vergleich zählt - und den gewann Milan (2:1/1:1).