Investoren aus Bahrain wollen AC Mailand kaufen

Eine Kaufsumme von mehr als einer Milliarde Euro sei im Gespräch, berichten "AP", "Reuters", "Bloomberg" und "L'Équipe". Es wäre die erste Übernahme eines Serie-A-Klubs durch einen Investor aus dem Nahen Osten. Die Gespräche der Kapitalbeteiligungs-Gesellschaft aus Bahrain mit dem AC Mailand haben den Berichten zufolge in diesem Monat begonnen.

Milan gehört derzeit der amerikanischen Investmentgesellschaft Elliott Management Corporation. Der Klub wollte sich auf Anfrage von Reuters nicht äußern, ein Sprecher teilte demnach lediglich mit: "Der AC Mailand konzentriert sich weiterhin darauf, seine Leistung auf dem Platz zu verbessern und den Verein weiterzuentwickeln." Milans Direktoriumsmitglied und Vereinsikone Paolo Maldini erklärte am Rande der Begegnung mit Genua in einem TV-Interview, dass der Verkauf eines solchen Vereins unter gewissen Umständen "normal" wäre. Er wüsste allerdings nicht, wann ein solcher Handel auf der Tagesordnung seines Klubs stehen würde.

Milan von Berlusconi über China in amerikanische Kontrolle

Der AC Mailand ist einer der erfolgreichsten Klubs Italiens, doch die besten Zeiten liegen länger zurück. Die bislang letzte seiner 18 Meisterschaften gewann Milan 2011, im Jahr 2007 gewann der Klub letztmals die Champions League. Diese Erfolge feierte der Verein noch unter Silvia Berlusconi, der Milan lange kontrollierte, 2018 aber für 740 Millionen Euro inklusive Schulden an den chinesischen Investor Li Yonghong verkaufte. Später übernahm Elliott den Klub, weil der chinesische Investor Kredite teilweise nicht zurückzahlte.

Die Mannschaft um Zlatan Ibrahimovic ist in der Saison 2021/22 bereits nach der Gruppenphase aus der Champions League ausgeschieden. In den Saisons davor reichte es meist nur zur Europa League, zwischenzeitlich war der Klub für ein Jahr wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay der UEFA gesperrt worden. In der Serie A spielt Milan aber in dier laufenden Saison aussichtsreich um die Meisterschaft mit.