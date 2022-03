Dass Napoli in Sachen cazzimma schon ganz ordentlich unterwegs ist, zeigte das Team um Kapitän Lorenzo Insigne am vergangenen Wochenende. Bei Lazio Rom waren die Neapolitaner lange Zeit in Schwierigkeiten, die Gastgeber die bessere Mannschaft mit den klareren Torchancen. Am Ende aber gewann die SSC dank einer atemberaubenden Schlussphase, platzierte nach Lazio-Ausgleich in der 88. Minute den Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit – und holte die Tabellenführung nach Neapel zurück. Cazzimma halt.

AC Mailand seit drei Spielen ohne Sieg

Der Gegner am Sonntagabend, der punktgleiche Tabellenzweite AC Mailand, hat mit der cazzimma derzeit etwas Schwierigkeiten. Mitte Februar schaffte es Milan endlich wieder mal nach ganz oben in der Serie A. Und verspielt diese Position umgehend durch schludrige Auftritte gegen den Letzten Salernitana und das ebenfalls im unteren Tabellendrittel stehende Udinese. Am Dienstag reichte es im Pokalderby gegen Inter, trotz Überlegenheit, zu einem 0:0-Unentschieden. Drei Spiele ohne Sieg, das Team von Trainer Stefano Pioli gönnt sich einen kleinen Hänger - als würde es ganz oben in der Tabelle weiche Knie bekommen. Zu wenig Cazzimma?