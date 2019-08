Vertragsverlängerung mit Symbolwirkung vor der neuen Saison: Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den Kontrakt mit seinem Erfolgstrainer Steffen Baumgart vorzeitig verlängert.

Die Ostwestfalen gaben am Donnerstag (15.08.2019) während der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) die Ausweitung der vertraglich fixierten Zusammenarbeit um ein Jahr bis 2021 bekannt. "Steffen Baumgart hat die außergewöhnliche sportliche Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren an verantwortlicher Stelle mitgestaltet und ist mit seiner Persönlichkeit zu einem wertvollen Identifikationsfaktor für den SCP07 geworden", sagte der neue Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono. "Wir freuen uns sehr, dass wir uns noch vor dem Beginn der Saison auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten."

Baumgart führte SCP von Liga drei in Liga eins