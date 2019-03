Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider gibt Trainer Domenico Tedesco keine längerfristige Jobgarantie bei dem Fußball-Bundesligisten. "Es geht darum, dass wir die Trendwende schaffen, um die Kurve zu kriegen" , sagte Schneider bei seiner Vorstellung am Dienstag (05.03.2019) in Gelsenkirchen. In der Partie am Freitag bei Werder Bremen wird Tedesco auf der Bank sitzen. "Aber es ist nicht die Zeit für Lippenbekenntnisse."

Tedesco ein "wunderbarer Trainer"