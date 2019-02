Schalke klarer Außenseiter gegen Manchester City

Sanés Rückkehr

Welche Qualität Schalke in den letzten Jahren verloren hat, wird am Mittwoch ebenfalls deutlich. Leroy Sané, in der Gelsenkirchener "Knappenschmiede" ausgebildet, ist in Manchester seit seinem Wechsel 2016 für 50 Millionen Euro zu einem internationalen Topspieler gereift.

Auch wenn derarige Spieler fehlen, so hat sich die personelle Lage bei Schalke enntspannt. Neben Burgstaller, der nach langer Verletzungspause beim 0:0 am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (0:0) eingewechselt worden war, kehrt auch Stürmer Steven Skrzybski in den Kader zurück. Das Schalker Tor wird gegen City wie schon gegen Freiburg Ralf Fährmann hüten. Alexander Nübel werde am Samstag in Mainz wieder seine Position als Nummer eins einnehmen.

