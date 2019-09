Schalke will Europa-League-Finale ausrichten

Der FC Schalke 04 hat in Absprache mit der Stadt Gelsenkirchen sein Interesse an der Ausrichtung eines Europa-League-Endspiels bei der UEFA hinterlegt. Wie der Verein am Donnerstag (26.09.2019) bestätigte, geht es dabei um die Finals in den Jahren 2022, 2023 oder 2024.

Vergabe noch nicht offiziell ausgeschrieben

Eine offizielle Bewerbung der Schalker gab es noch nicht, da die UEFA die Vergabe der Finalspielstätten ab dem Jahr 2022 noch nicht offiziell ausgeschrieben hat. Auch ist noch nicht bekannt, welche Kriterien, die möglichen Ausrichterstädte erfüllen müssen.

Sollte der Bundesligist als Eigentümer der Veltins-Arena am Ende jedoch den Zuschlag erhalten, wäre es nach 1997 und 2004 bereits das dritte Europapokal-Endspiel auf Gelsenkirchener Boden.

Hamburg war letzter deutscher Final-Ausrichter

Das letzte Europa-League-Finale auf deutschem Boden fand 2010 im Hamburger Volksparkstadion statt. Zuletzt hatte der FC Bayern München den Zuschlag für die Ausrichtung des Champions-League-Endspiels 2022 in der heimischen Allianz Arena erhalten.

Stand: 26.09.2019, 18:18