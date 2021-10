WM-Qualifikation: Niederlande wendet Blamage in Lettland ab

Stefan Kuntz hat sich bei seinem Debüt als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft mit einem Unentschieden zufriedengeben müssen.

Der langjährige Coach der deutschen U21 sah am Freitag (08.10.21) in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein 1:1 (1:1) seiner Mannschaft gegen Norwegen. Dadurch hat die Türkei das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand.