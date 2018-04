1. FC Köln: Ruthenbeck nur noch bis Sommer Trainer der Profis

Das teilten die Kölner am Donnerstag (12.4.2018) mit.

Weitere Zukunft noch nicht geklärt

" Wir wollen für Klarheit sorgen: Stefans Vertrag endet im Sommer" , sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Stefan Ruthenbeck und sein Team hätten die Mannschaft in einer extrem schweren Situation übernommen, sich mit vollem Engagement dieser Aufgabe verschrieben und leisteten hervorragende Arbeit", so Veh. "Wir haben im Dezember ganz bewusst vereinbart, dass wir in dieser Konstellation bis zum Saisonende weitermachen und nicht schon darüber hinaus planen." Ob Ruthenbeck über das Saisonende hinaus beim FC bleibt, ist noch nicht klar.

" Alles dafür tun, den FC in der Bundesliga zu halten "

Ruthenbeck erklärte: " Für mich als Kölner war und ist es ein Privileg, Cheftrainer des 1. FC Köln zu sein. Aber ich habe oft betont: Ich definiere mich nicht über diesen Posten. " Bis zum saisonende wolle er alles tun, den FC in der Liga zu halten.

Markus Anfang soll kommen

Favorit auf seine Nachfolge bei den Profis ist offenbar Markus Anfang. Der gebürtige Kölner trainiert derzeit Holstein Kiel, Aufstiegskandidat in der 2. Bundesliga. Entsprechende Gerüchte will der FC bis auf Weiteres nicht kommentieren.

Ruthenbeck war erst im Dezember vom Trainer der A-Jugend zum Chefcoach des Bundesliga-Teams befördert worden.

Stand: 12.04.2018, 12:44