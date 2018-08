Mittelfeldstratege Sebastian Rudy

Die Kontakte wurden zwar bereits früher geknüpft, doch den letzten Schuss Überzeugungsarbeit dürfte der Bundesligaauftakt des FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg gegeben haben. Der spielerisch insgesamt schwache Auftritt der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco wird den Verantwortlichen Warnung genug gewesen sein. Deshalb mussten die Schalker den Transfer von Sebastian Rudy noch irgendwie stemmen. Am Montagabend (27.08.2018) verkündete der Klub Vollzug.

