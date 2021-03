Bereit für Nordmazedonien

Im derzeitigen Länderspiel-Zyklus zählt Gosens zwar zum DFB -Kader, konnte aufgrund von muskulären Problemen gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) aber nicht eingesetzt werden. Vor der dritten Partie gegen Nordmazedonien meldet er sich aber im NDR 2-Bundesligashow-Podcast gesund zurück. "Ich habe individuell sehr hart an mir gearbeitet und habe ein gutes Fitness-Level. Ich wäre bereit zu spielen" , sagt Gosens und blickt optimistisch auf die anstehende Partie: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir gegen Nordmazedonien einen Sieg einfahren werden."

Joachim Löw schwärmt jedenfalls von den Fähigkeiten seines Spielers. "Der Robin hat sich klasse entwickelt. Er hat eine große Dynamik, und was ihn auszeichnet auf seiner Position, ist die Torgefahr. Das ist bemerkenswert" , lobt der Bundestrainer.

Zukunft in der Bundesliga

Aber was genau hat dazu geführt, dass er auf höchstem internationalen Niveau mithalten kann? "Die Champions League hat eine essentielle Rolle gespielt. Dort spielst du gegen die absoluten Top-Mannschaften und auch gegen die besten Spieler. Ich bin der Meinung, dass man am meisten lernen kann, wenn man gegen die Besten spielt. Das hat mich als Spieler kompletter werden lassen" , sagt Gosens.

Seine sportliche Zukunft sieht er in Deutschland, auch weil er gerne in der Nähe seiner Heimat am Niederrhein sein will. "Ich sehe mich auf jeden Fall früher oder später in der Bundesliga, das ist ein Traum von mir. Welcher Verein - ist mir gar nicht so wichtig, weil mir eher wichtig ist, was für ein sportliches Projekt dahinter steht" , sagt Gosens, der allerdings ein großes Ziel in diesem Sommer hat.

"Natürlich halte ich den EM-Titel für möglich. Wir sind Deutschland, wir können schon den Anspruch haben, dass wir eine EM gewinnen wollen. Ich glaube als Deutschland muss man schon auch mit diesem Anspruch in ein Turnier gehen. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun" , sagt Gosens.

Gosens kündigt nächste Aktion in Sachen Menschenrechten an

Auch vor dem dritten WM-Qualifikationsspiel innerhalb weniger Tage werden die Nationalspieler ihre Forderungen zur Einhaltung der Menschenrechte präsentieren. Die DFB-Auswahl hatte wie die Mannschaften aus Norwegen, den Niederlanden und Dänemark zuletzt vor den Ausscheidungsspielen mit Slogans auf ihren T-Shirts auf Missstände hingewiesen und damit vornehmlich auf die Situation im nächsten WM-Gastgeberland Katar. Die FIFA tolerierte die Statements bislang, obwohl politische Kommentare während der Partien eigentlich untersagt sind.

"Wir haben uns wieder was einfallen lassen, weil wir glauben, dass wir schon nachhaltig darauf aufmerksam machen müssen. Es gibt nach wie vor Nachholbedarf. Ich glaube, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind und da müssen wir eine gewisse Nachhaltigkeit reinbringen" , sagt Gosens. Vorbereitet hätten die Aktion die Spieler und nicht etwa der DFB: "Das kann ich jedem einzelnen versichern, das ist eine Aktion, die überhaupt nicht mit irgendjemandem von den Verantwortlichen abgesprochen ist."

red | Stand: 30.03.2021, 19:24