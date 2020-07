Nach der schwachen Leistung beim letztlich glücklichen 0:0 im Hinspiel war die Stimmung bei den Bremern entsprechend angespannt. Eilig hatten es die Grün-Weißen, nicht nur wegen des anhaltenden Regens, zurück in die Kabine zu kommen. Vor dem entscheidenden Rückspiel heute Abend (Anstoß: 20:30 Uhr, im Live-Ticker) zeigen sich die Bremer aber wieder zuversichtlich.

Eine Niederlage darf sich Werder zwar nicht erlauben, allerdings reicht nach dem torlosen Hinspiel bereits ein Unentschieden mit mindestens einem Tor jeweils für den Klassenerhalt. " Natürlich weiß jeder, worum es geht ", sagte Florian Kohfeldt vor der Abreise nach Heidenheim. Werder Bremen sei in den letzten Wochen " immer wieder gefallen, aber dann auch wieder aufgestanden. Das ist das Wichtigste, und wir wissen, was auf dem Spiel steht“ , fügte Sportchef Frank Baumann hinzu.

Und auf dem Spiel steht eine ganze Menge – vor allem finanziell. Der größte Verlust ergibt sich bei einem Abstieg aus den geringeren Einnahmen aus dem TV-Topf der Deutschen Fußball Liga (DFL), der in den vergangenen vier Jahren so gut gefüllt war wie noch nie. Steigt Werder ab, fehlen in der kommenden Saison nach DFL-Angaben rund 30 Millionen Euro in der Kasse der Hanseaten. Die vergangene Spielzeit spülte Werder Bremen rund 55 Millionen Euro an Fernseheinnahmen in die Kassen. Im Falle des Abstiegs könnte Werder in der kommenden Saison nur noch mit rund 25,5 Millionen Euro rechnen.

Der Abstieg aus der Bundesliga ist aktuell besonders schmerzhaft

Der Kader der Bremer wäre bei einem Gang in die Zweitklassigkeit wohl auch nicht mehr derselbe. Die Ablösesummen für die Leihspieler, wie Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt oder Davie Selke werden nur schwer zu bezahlen sein, dazu dürften weitere Leistungsträger den Klub verlassen. Immerhin: Mitten in der Corona-Krise hat der Stadionpartner "Wohninvest" sein ligaunabhängiges Engagement im Verein erweitert.

Ein Blick auf die Entwicklung der TV-Gelder zeigt, dass ein Abstieg aus der Bundesliga aktuell aber besonders schmerzhaft wäre. Im Sommer 2016 hat die DFL die Medienrechte für die Bundesliga von der Saison 2017/18 bis zur Saison 2020/21 vergeben und für die vier Spielzeiten der ersten und zweiten Liga die Rekordsumme von 4,64 Milliarden Euro erzielt. So konnten in der abgelaufenen rund 1,16 Mrd. Euro an die 36 Vereine ausgeschüttet werden. Davon rund 912 Millionen Euro an die Bundesligisten und 224 Millionen Euro an die Zweitligisten.