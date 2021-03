Ein völlig anderer Spielbetrieb bei den E-, F- und G-Junioren, also bei den Kindern bis elf Jahren: Das ist schon länger der Plan des DFB . 2019 hat er einen entsprechenden Leitfaden für flexible Spielfeste herausgegeben. " So schnell wie möglich, aber auch so nachhaltig wie möglich" sollten diese neuen Spielformen in allen Kreisen und Landesverbänden eingeführt werden, sagte Markus Hirte im Sommer 2020 zu Sport inside. Als Leiter der Talentförderung spielt er eine zentrale Rolle bei den Bemühungen des DFB.

Auf einen Zeitplan für die Einführung als Regelspielbetrieb wollte sich Hirte damals nicht festlegen. Aus dem internen DFB-Konzept "Projekt Zukunft", das Sport inside vorliegt, geht nun aber ein Datum hervor. Darin ist von einer flächendeckenden Einführung ab der Saison 2023/24 zu lesen - "in enger Abstimmung mit den Landesverbänden".

Einführung auch schon vor 2023/24 denkbar

Das Thema ist für den DFB sensibel, weil der Dachverband den Spielbetrieb des Kinderfußball nicht selbst organisiert, sondern seine Landes-, Kreis- und Stadtverbände. In allen 21 Landesverbänden laufen zwar schon Pilotprojekte mit den neuen Spielformen. Doch in vielen Landstrichen dominieren weiterhin die Vereinsduelle mit festen Teamgrößen - und die Skepsis ist an der Basis weiterhin groß..