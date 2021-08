Präsidiumswahl des Berliner Fußballverbands

Papenburg will erste Frau an Verbandsspitze werden

Am Sonnabend wird das Präsidium des Berliner Fußballverbandes gewählt. Amtsinhaber Bernd Schultz tritt bereits zum fünften Mal zur Wahl an. Gegenkandidatin Gaby Papenburg möchte die erste Frau an der Spitze eines großen Fußballverbandes werden.