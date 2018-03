Auch in puncto Langeweile ist Bayern europaweit Spitze

" Der Nikolaus ist kein Osterhase ", trompete Bayern-Manager Uli Hoeneß Anfang Dezember 2003 in die Welt hinaus. Was er damit sagen wollte: Wer in der Weihnachtszeit oben steht, ist unbedeutend. Rund um Ostern geht es auf die Zielgeraden, da wird die Meisterschaft entschieden. Das könnte dieses Jahr torpediert werden, die Bayern können schon vor Ostern Meister werden. Sollten sie das nächste Spiel gewinnen, Schalke 04 und Borussia Dortmund Punkte liegen lassen, ist die Meisterschaft entschieden. Rechnet man aus, wieviel Zähler Vorsprung die Bayern sich pro Spiel erarbeitet haben, landet man bei unglaublichen 0,77 Punkten.

Auch in England oder Spanien steht der Meister wohl fest

20 Punkte Vorsprung nach 26 Spielen, das schafft kein anderer Verein aus den zehn Ligen, die in der UEFA -5-Jahreswertung derzeit vorne stehen. Aber nicht nur in Deutschland herrscht Langeweile: auch in England, Spanien und Frankreich scheint die Meisterschaft gegessen. In England ist Manchester City der Konkurrenz enteilt und nimmt pro Spieltag im Schnitt einen halben Punkt Vorsprung pro Spieltag mit. Ähnlich wie in Deutschland ist es aber nicht nur ein Punkteabstand, der die Dominanz ausdrückt, City ist auch spielerisch eine Klasse besser als der erste Verfolger Manchester United.

In der spanischen Liga sehen die Fans zumeist einen Zweikampf, wenn Real Madrid oder der FC Barcelona nicht schwächeln - so wie es den Madrilenen in diesem Jahr geschieht. Die Phalanx der Millionen-Truppe von Paris Saint Germain wurde zwar in der vergangenen Saison vom AS Monaco durchbrochen, in diesem Jahr thront PSG wieder mit 14 Punkten Vorsprung an der Spitze der französischen Liga. Und in Italien? Dort träumten die Neapolitaner monatelang vom Scudetto, doch hier ist der Nikolaus wirklich kein Osterhase, denn vor der heißen Phase hat Serienmeister Juventus Turin am Wochenende mit einem Punkt Vorsprung die Spitze erklommen. In einem Nachholspiel kann Juve jetzt den Vorsprung auf vier Punkte ausgebauen.

Weitere Öffnung nach Europa?

Die Langeweile in der nationalen Liga nervt nicht nur die Fans in Deutschland. Auch in anderen Ländern wird die Schere immer größer, auch wenn die Gründe für die Dominanz einzelner Vereine unterschiedlich sein mögen. Die Entwicklung dürfte aber auch viele Freunde finden, gerade bei den Vereinen, die sich in einem globalen Wettbewerb sehen.

In Deutschland hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge vor wenigen Tagen die Abschaffung der deutschen 50+1-Regel gefordet, um sich weiteren Investoren öffnen zu können. Enden könnte das Problem nicht in einer stärkeren Konkurrenz im eigenen Land, sondern in einer Europaliga. Schon jetzt ist das Champions-League-Viertefinale ein exklusiver Club mit fast immer den selben Gästen.

In den Nuller Jahren feierte der deutsche Fußball fünf verschiedene Champions in einem Jahrzehnt. Keine zehn Jahre später scheint diese Zeit bereits weit weg zu sein. Auch in Italien waren es damals fünf unterschiedliche Vereine, seit 2012 ist dort immer Juventus Champion. Zwischen 1995 und 2004 waren selbst in Spanien fünf unterschiedliche Clubs Meister, seither waren es bis auf eine Ausnahme im Jahr 2014 immer Real oder Barca.