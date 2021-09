Romaine Sawyers

Ein Gericht in Birmingham sprach das Urteil am Donnerstag (30.09.2021) aus. Der 50-Jährige hatte West Bromwichs Mittelfeldspieler Romaine Sawyers in einer Facebook-Gruppe verunglimpft. Sawyers ist in Birmingham geboren und spielt für die Nationalmannschaft von St. Kitts und Nevis. Neben der Haftstrafe muss der Verurteilte 500 Pfund (ca. 580 Euro) an Sawyers und die Prozesskosten in gleicher Höhe bezahlen. Außerdem belegte ihn West Brom mit einem lebenslangen Stadionverbot.

Angeklagter verweist auf angebliche Autokorrektur

Laut einem BBC -Bericht hatte der Angeklagte darauf plädiert, dass seine beleidigende Nachricht durch eine Autokorrektur versehentlich entstanden war. Dieser Begründung folgte das Gericht nicht. "Ich schätze die Reue, die Sie für Ihre Taten haben, als sehr gering ein", sagte Richterin Briony Clarke in Richtung des Angeklagten.

dpa | Stand: 30.09.2021, 13:41