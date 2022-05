"Aber unser Schicksal liegt in unseren Händen, das ist wichtig." Anschließend sagte Guardiola, Medien und Fans seien für Liverpool, weil sie "eine unglaubliche Geschichte" im Europapokal hätten. "Aber nicht in der Premier League, da haben sie nur eine in 30 Jahren gewonnen."

Klopp süffisant: "Aus der Champions League rauszufliegen ist hart"

Liverpools Trainer Jürgen Klopp nahm die Spitze äußerlich mit Humor. " Ich lebe in Liverpool, ja, hier wollen viele Leute, dass wir die Liga gewinnen. Aber auch hier sind es nur 50 Prozent ", sagte Klopp am Montag. " Ich weiß nicht, ob uns das ganze Land unterstützt. Das ist nicht das Gefühl, was ich habe, wenn wir in anderen Stadien spielen. "

